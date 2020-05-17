Бразилия вошла в пятерку стран с самым большим числом заразившихся COVID-19

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 91 тысячу 721. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 634 тысячи 68 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 467 тысяч 820), России (272 тысячи 43), Великобритании (241 тысяча 461), Бразилии (233 тысячи 511), Испании (230 тысяч 698), Италии (224 тысячи 760) и Франции (179 тысяч 630).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, приближается к 1,7 миллиона, за сутки показатель вырос на 56 тысяч 129 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 307 тысяч 696 человек. За сутки число смертей выросло на 4 тысячи 85. В том числе в США скончались 88 тысяч 754 человека, Великобритании — 34 тысячи 546, в Италии — 31 тысяча 763, Испании — 27 тысяч 563, Франции — 27 тысяч 532.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 138 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 5 тысяч 850, Узбекистане — 2 тысячи 738, Таджикистане — 1 тысяча 322.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.