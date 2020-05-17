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Общество

Цифра дня. 45 тысяч 981 звонок поступил на детский телефон доверия с начала года

За четыре месяца на телефон доверия для детей 111 поступило 45 тысяч 981 обращение. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.

Уточняется, что в среднем на телефон доверия поступает 380 звонков в сутки.

По 2 тысячам 161 обращению даны консультации и рекомендации, 130 абонентам оказана психологическая помощь. Еще 149 обращений перенаправлены в соответствующие территориальные подразделения госорганов.

Отмечается, что 876 абонентов просили оказать гуманитарную, финансовую и другую помощь.

На жестокое обращение и насилие над детьми пожаловались 59 абонентов.

«На воспитание, поведение, взаимоотношение детей и родителей, учеников и преподавателей пожаловался 601 человек. Социальную помощь попросили 213 человек. По вопросам семейных отношений и конфликтов проконсультированы 102 человека. По поводу семейного насилия над женщинами позвонил 81 человек. Четыре звонка были связаны с рэкетом в школе и суицидами», — сообщили в Минтруда и соцразвития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152984/
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