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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За заражение коллег медиков и милиционеров могут привлечь к ответственности

В Нарыне эпидемиологи провели расследование: как заразились коронавирусом сотрудники милиции и медицинские работники. Об этом на брифинге сообщил мэр города Нурбек Молдокадыров.

По его словам, в настоящий момент заключение передано в прокуратуру для дачи юридической оценки.

«Эпидемиологи выявили, кто из медиков и милиционеров заразил своих коллег. Все материалы переданы в прокуратуру. Если в действиях человека будет выявлено нарушение, ему будет дана юридическая оценка», — сказал Нурбек Молдокадыров.

Напомним, в Нарыне коронавирус выявлен у 57 человек. Из них 15 — медики и столько же милиционеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152976/
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