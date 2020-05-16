За заражение коллег медиков и милиционеров могут привлечь к ответственности

В Нарыне эпидемиологи провели расследование: как заразились коронавирусом сотрудники милиции и медицинские работники. Об этом на брифинге сообщил мэр города Нурбек Молдокадыров.

По его словам, в настоящий момент заключение передано в прокуратуру для дачи юридической оценки.

«Эпидемиологи выявили, кто из медиков и милиционеров заразил своих коллег. Все материалы переданы в прокуратуру. Если в действиях человека будет выявлено нарушение, ему будет дана юридическая оценка», — сказал Нурбек Молдокадыров.

Напомним, в Нарыне коронавирус выявлен у 57 человек. Из них 15 — медики и столько же милиционеров.