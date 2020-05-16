ГСИН продолжает отрицать наличие коронавируса среди сотрудников

ГСИН продолжает проверять сотрудников на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что на сегодняшний день проверены сотрудники СИЗО-1, учреждений № 47 в Бишкеке, № 2 в селе Степное, № 3 в селе Новопокровка, № 27 в селе Молдовановка.

«Кроме того, ведомством проверены 18 медиков из поликлиники и госпиталя для сотрудников. Всего анализы взяты у 543 сотрудников. Их результаты отрицательные. Если среди сотрудников появляются симптомы ОРВИ или повышенная температура, они направляются в поликлинику для проверки на коронавирус и сдачу ПЦР-анализов. После этого их отправляют на самоизоляцию и домашний карантин. Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди работников ГСИН не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее Минздрав сообщил, что сотрудница канцелярии СИЗО-1 заразилась коронавирусом. По предварительным данным, с женщиной контактировали 13 человек.