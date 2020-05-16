13:00
USD 76.59
EUR 82.83
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Все поликлиники Бишкека работают в штатном режиме

Все поликлиники Бишкека работают в штатном режиме и ведут прием с соблюдением санитарно-карантинных мероприятий. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова.

По ее словам, стационары города принимают только экстренных больных. «Кроме того, медицинские работники постоянно проходят обучение по ведению пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией при подозрении на COVID-19», — сказала Татьяна Кузнецова.

Вице-мэр также добавила, что в режиме ЧС работают 20 мобильных бригад, которые ведут наблюдение за состоянием здоровья людей, находящихся на домашнем карантине.

«Произведено 10 тысяч выездов, взято 7 тысяч 700 анализов на ПЦР. Бригады осуществляют свою работу по вахтовому методу», — уточнила вице-мэр.

В Кырызстане на сегодня зарегистрировано 1 тысяча 117 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки проведено 3 тысячи 334 исследования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152959/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке находящиеся на карантине отказываются сдавать анализы на коронавирус
С зараженным COVID-19 работником гипермаркета Бишкека контактировали 48 человек
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Минздрав: В Бишкекском СИЗО зараженных нет
Среди зараженных коронавирусом трое — водители большегрузных машин
Из больниц Кыргызстана выписаны 6 врачей, излечившиеся от COVID-19
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона человек
В Кыргызстане еще 38 человек излечились от коронавируса
В Кыргызстане за сутки выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом
Мэр города Ош проверил ряд объектов на соблюдение санитарных норм
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Как карантин превратил Бишкек в&nbsp;столицу безвластия Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки зарегистрировано 38&nbsp;новых случаев заражения коронавирусом В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом
В&nbsp;Бишкеке коронавирусом заразился сотрудник гипермаркета В Бишкеке коронавирусом заразился сотрудник гипермаркета
Бизнес
Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в&nbsp;эти выходные на&nbsp;O!TV Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV
O!Store объявляет МАРАФОН ПОДАРКОВ! O!Store объявляет МАРАФОН ПОДАРКОВ!
MegaCom увеличивает мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощности и охват сети 4G
Помощь рядом: семьи из&nbsp;Бишкека получили гуманитарную поддержку от&nbsp;Beeline Помощь рядом: семьи из Бишкека получили гуманитарную поддержку от Beeline
16 мая, суббота
12:46
Президент: Ответственность перед своей страной начинается с любви к матери Президент: Ответственность перед своей страной начинает...
12:27
В Бишкеке находящиеся на карантине отказываются сдавать анализы на коронавирус
12:15
С зараженным COVID-19 работником гипермаркета Бишкека контактировали 48 человек
12:04
Все поликлиники Бишкека работают в штатном режиме
12:01
Итоги апреля. Экономика Кыргызстана начала стремительно падать