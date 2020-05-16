Все поликлиники Бишкека работают в штатном режиме и ведут прием с соблюдением санитарно-карантинных мероприятий. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова.

По ее словам, стационары города принимают только экстренных больных. «Кроме того, медицинские работники постоянно проходят обучение по ведению пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией при подозрении на COVID-19», — сказала Татьяна Кузнецова.

Вице-мэр также добавила, что в режиме ЧС работают 20 мобильных бригад, которые ведут наблюдение за состоянием здоровья людей, находящихся на домашнем карантине.

«Произведено 10 тысяч выездов, взято 7 тысяч 700 анализов на ПЦР. Бригады осуществляют свою работу по вахтовому методу», — уточнила вице-мэр.

В Кырызстане на сегодня зарегистрировано 1 тысяча 117 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки проведено 3 тысячи 334 исследования.