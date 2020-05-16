Фото дня. Утро в обсервации в отеле «Ак-Кеме»

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал фотографию из обсервации в отеле «Ак-Кеме».

В кадр попала часть здания с балконами, где свежим воздухом дышат содержащиеся в обсервации.

Сообщается, что накануне в Бишкек прибыл чартерный рейс Санкт-Петербург — Бишкек. На родину возвращены 156 кыргызстанцев.

Уточняется, что по алгоритму Минздрава у прибывающих из-за рубежа граждан проводится сбор анализов на ПЦР-диагностику COVID-19. В течение трех дней они находятся в карантинной зоне.

«Если анализ отрицательный и человек не входит в число контактных, то его отправляют на домашний карантин с обязательством соблюдения всех правил и требований. Если дома нет условий, то Минздрав определит в одну из обсерваций. В случае положительного результата лицо помещается на лечение в стационар, а контактные с отрицательным анализом остаются в обсервации под наблюдением медиков», — сообщает штаб.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 117 случаев заражения COVID-19. Из них 783 пациента выздоровели.