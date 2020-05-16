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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 100 тысяч 184. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 542 тысячи 347 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 443 тысячи 188), России (262 тысячи 843), Великобритании (238 тысяч 4), Испании (230 тысяч 183), Италии (223 тысячи 885), Бразилии (220 тысяч 291) и Франции (179 тысяч 630).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,6 миллиона, за сутки показатель вырос на 49 тысяч 185 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 307 тысяч 696 человек. За сутки число смертей выросло на 5 тысяч 278. В том числе в США скончались 87 тысяч 530 человек, Великобритании — 34 тысячи 78, в Италии — 31 тысяча 610, Франции — 27 тысяч 532, Испании — 27 тысяч 459.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 117 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 5 тысяч 689, Узбекистане — 2 тысячи 686, Таджикистане — 1 тысяча 118.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152945/
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