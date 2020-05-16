Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 100 тысяч 184. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 542 тысячи 347 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 443 тысячи 188), России (262 тысячи 843), Великобритании (238 тысяч 4), Испании (230 тысяч 183), Италии (223 тысячи 885), Бразилии (220 тысяч 291) и Франции (179 тысяч 630).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,6 миллиона, за сутки показатель вырос на 49 тысяч 185 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 117 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 5 тысяч 689, Узбекистане — 2 тысячи 686, Таджикистане — 1 тысяча 118.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.