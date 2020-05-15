Число зараженных коронавирусом в России превысило четверть миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 95 тысяч 145. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 347 тысяч 18 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 417 тысяч 774), России (252 тысячи 245), Великобритании (234 тысячи 440), Испании (229 тысяч 540), Италии (223 тысячи 96), Бразилии (203 тысячи 165) и Франции (178 тысяч 994).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, приближается к 1,6 миллиона, за сутки показатель вырос на 39 тысяч 346 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 111 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 5 тысяч 571, Узбекистане — 2 тысячи 645, Таджикистане — 907.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.