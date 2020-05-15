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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Таласской области провели всего 3,1 тысячи ПЦР-анализов на коронавирус

В Таласской области с начала вспышки коронавируса провели всего 3 тысячи 189 ПЦР-анализов. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, кроме того, проводят экспресс-тесты. Всего — 14 тысяч 224.

«Были сообщения, что в Таласской области не выявили фактов коронавируса из-за того, что там ранее не было лаборатории. Это не так. С начала введения эпидемиологических мероприятий в Таласской области все ПЦР-анализы направляли в лаборатории Бишкека. Сейчас в области работает мобильная лаборатория, которая на месте проводит исследования на Covid-19», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 111 случаев заражения коронавирусом. В Таласской области не выявили ни одного факта заражения Covid-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152853/
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