15:20
USD 76.94
EUR 83.42
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Сотрудники центра по предупреждению пыток выслушают жалобы Алмазбека Атамбаева

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток навестят в СИЗО ГКНБ бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщили в организации.

В центре отметили, что мониторинг будет проведен в связи с заявлениями адвоката Сергея Слесарева о плохом самочувствии подзащитного и непредоставлении ему медицинского ухода.

«Давление у него продолжает то падать, то подниматься. Я ходатайствовал об изменении меры пресечения, но Первомайский районный суд Бишкека продлил арест Атамбаева до 15 июля. Это необоснованно», — прокомментировал в свою очередь Сергей Слесарев.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа — идут судебные процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152780/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Бывший президент Алмазбек Атамбаев просит свидания с супругой и сыновьями
У телохранителя Алмазбека Атамбаева симптомы коронавируса. СДПК требует проверку
Адвокат просит ГКНБ дать заключение по состоянию здоровья Алмазбека Атамбаева
Адвокату Алмазбека Атамбаева не разрешили встретиться с подзащитным
Судебный процесс по событиям в Кой-Таше отложили на 11 мая
Адвокат: Участие Алмазбека Атамбаева в суде зависит от состояния здоровья
ГКНБ заявляет, что у Алмазбека Атамбаева нет жалоб на здоровье
У Алмазбека Атамбаева критически низкое давление. Нужна госпитализация
На заседание суда по событиям в Кой-Таше доставили Алмазбека Атамбаева
ГКНБ: Алмазбек Атамбаев сам отказался от участия в процессе по Кой-Ташу
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Запустят&nbsp;ли завтра в&nbsp;Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба Запустят ли завтра в Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба
За&nbsp;что и&nbsp;сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина За что и сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина
Как карантин превратил Бишкек в&nbsp;столицу безвластия Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
Бизнес
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: как бесплатно получить квартиру на&nbsp;Иссык-Куле Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G LTE
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со&nbsp;станциями связи? Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со станциями связи?
14 мая, четверг
15:07
Сотрудники центра по предупреждению пыток выслушают жалобы Алмазбека Атамбаева Сотрудники центра по предупреждению пыток выслушают жал...
14:53
Депутаты продолжают ставить спикера на место. Чем отвечает Дастанбек Джумабеков
14:28
Еще одна бригада медиков-добровольцев выехала в Нарынскую область
14:09
Для обсервации военнослужащих развернули полевой госпиталь на полигоне «Ала-Тоо»
13:46
Давай, до свидания. В парламенте раскритиковали представителя Минюста