Сотрудники центра по предупреждению пыток выслушают жалобы Алмазбека Атамбаева

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток навестят в СИЗО ГКНБ бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщили в организации.

В центре отметили, что мониторинг будет проведен в связи с заявлениями адвоката Сергея Слесарева о плохом самочувствии подзащитного и непредоставлении ему медицинского ухода.

«Давление у него продолжает то падать, то подниматься. Я ходатайствовал об изменении меры пресечения, но Первомайский районный суд Бишкека продлил арест Атамбаева до 15 июля. Это необоснованно», — прокомментировал в свою очередь Сергей Слесарев.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа — идут судебные процессы.