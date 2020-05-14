Почему в Таласе нет коронавируса. Ответ полномочного представителя правительства

Полномочный представитель правительства в Таласской области Марат Мураталиев объяснил, почему в регионе нет заболевших коронавирусом.

«Первая причина — мы изолировали область, провели разъяснительную работу среди населения», — сказал он.

Марат Мураталиев добавил, что местные жители, аксакалы, старшее и младшее поколение, осознавая серьезность болезни, перестали ходить друг к другу и не допустили концентрации людей.

«Местная молодежь сама установила контрольно-пропускные пункты в регионах и помогла предотвратить передвижение людей. Медики, полиция и все граждане, вовлеченные в борьбу с этой болезнью, работают активно», — сказал полпред.

Отметим, случаи заражения коронавирусом выявлены во всех областях Кыргызстана, кроме Таласской. На сегодня в стране зарегистровано 1 тысяча 82 больных COVID-19.