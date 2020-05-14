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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Заключенным, содержащимся в Бишкекском СИЗО-1, разрешили свидания

Заключенным, содержащимся в Бишкекском СИЗО-1, разрешили свидания с родственниками. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По даным ведомства, посетителям необходимо иметь при себе справку об отсутствии коронавируса и средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Разрешены также продуктовые передачи для спецконтингента.

В ГСИН уточнили, что протестировали на COVID-19 восемь подследственных, среди них бывший премьер-министр Сапар Исаков, экс-депутат Равшан Джеенбеков и бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев. У всех отрицательные анализы.

Отметим, в следственном изоляторе содержится 1 тысяча 243 подследственных и ждущих этапирования осужденных. Из них 93 — женщины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152743/
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