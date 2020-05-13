Семье умершего от коронавируса врача ЦСМ № 3 выплатили миллион сомов

На выплаты компенсаций медработникам, которые задействованы в очагах эпидемии, за апрель перевели 105 миллионов 400 тысяч сомов. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, деньги перевели с депозитного счета Минздрава и Фонда обязательного медицинского страхования на счета 244 организаций здравоохранения.

«Кроме того, семья руководителя группы семейных врачей ЦСМ № 3 Жузум Кокумбаевой, скончавшейся от коронавирусной инфекции, получила финансовую помощь в размере 1 миллиона сомов», — отметили в штабе.

Напомним, что 58-летняя Жузум Кокумбаева скончалась 2 мая в Республиканской инфекционной больнице. У умершей диагностировали двустороннюю пневмонию, тяжелое течение болезни, дыхательную недостаточность.