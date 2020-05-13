20:07
USD 77.51
EUR 83.87
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Семье умершего от коронавируса врача ЦСМ № 3 выплатили миллион сомов

На выплаты компенсаций медработникам, которые задействованы в очагах эпидемии, за апрель перевели 105 миллионов 400 тысяч сомов. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Читайте по теме
Погибшего от коронавируса врача ЦСМ не сразу госпитализировали в больницу

По его данным, деньги перевели с депозитного счета Минздрава и Фонда обязательного медицинского страхования на счета 244 организаций здравоохранения.

«Кроме того, семья руководителя группы семейных врачей ЦСМ № 3 Жузум Кокумбаевой, скончавшейся от коронавирусной инфекции, получила финансовую помощь в размере 1 миллиона сомов», — отметили в штабе.

Напомним, что 58-летняя Жузум Кокумбаева скончалась 2 мая в Республиканской инфекционной больнице. У умершей диагностировали двустороннюю пневмонию, тяжелое течение болезни, дыхательную недостаточность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152691/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновники приписали жительнице Каинды два мешка муки, которые она не получала
Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
Новый коронавирус может стать сезонной инфекцией. Интервью с эпидемиологом
У Сапара Исакова и обвиняемых по событиям в селе Кой-Таш коронавируса нет
Кыргызстан планирует закупить 150 тысяч ПЦР-тестов из Беларуси
В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев заражения коронавирусом
В Кыргызстане от коронавируса вылечились за сутки 17 человек
В Кыргызстане зарегистрировали еще 7 случаев коронавируса. Всего — 1044
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Запустят&nbsp;ли завтра в&nbsp;Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба Запустят ли завтра в Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба
За&nbsp;что и&nbsp;сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина За что и сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина
В&nbsp;Бишкеке коронавирусом заразился сотрудник гипермаркета В Бишкеке коронавирусом заразился сотрудник гипермаркета
Бизнес
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со&nbsp;станциями связи? Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со станциями связи?
Марс Сариев: Мы&nbsp;на&nbsp;пороге превращения&nbsp;КР в&nbsp;страну полевых командиров Марс Сариев: Мы на пороге превращения КР в страну полевых командиров
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
13 мая, среда
19:51
Чиновники приписали жительнице Каинды два мешка муки, которые она не получала Чиновники приписали жительнице Каинды два мешка муки, к...
19:29
Семье умершего от коронавируса врача ЦСМ № 3 выплатили миллион сомов
19:19
«КТ Мобайл» и «Кыргыз туризм». От инициатив кабмина бюджет не получил ни копейки
19:17
Жогорку Кенеш принял отчет правительства за 2019 год
19:15
Мы на правильном пути. Мухаммедкалый Абылгазиев ответил на критику о провалах