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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев заражения коронавирусом

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 84 тысячи 453. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 261 тысяча 955 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 369 тысяч 574), России (232 тысячи 243), Испании (228 тысяч 30), Великобритании (227 тысяч 741), Италии (221 тысяча 216), Франции (178 тысяч 349) и Бразилии (178 тысяч 214).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, приближается к 1,5 миллиона, за сутки показатель вырос на 37 тысяч 205 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 291 тысячу 964 человека. За сутки число смертей выросло на 5 тысяч 634. В том числе в США скончались 82 тысячи 376 человек, Великобритании — 32 тысячи 769, в Италии — 30 тысяч 911, Франции — 26 тысяч 994, Испании — 26 тысяч 920.

В Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 44 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 5 тысяч 279, Узбекистане — 2 тысячи 519, Таджикистане — 729.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152639/
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