В Кыргызстане коронавирус зарегистрировали еще у 7 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Ошской области COVID диагностировали у 1 человека, в Чуйской области — 5, в Нарынской — 1.

«Из новых выявленных — все контактные. Источники инфекции установлены. Один случай приходится на водителя-дальнобойщика, который с напарником прибыл в Узген. Когда их обследовали, установили наличие коронавирусной инфекции. Три случая — это семейный контакт», — рассказал Нурболот Усенбаев.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 44 случая коронавируса.