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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Трогательный ролик о семье врача инфекционной больницы опубликован в Сети

Трогательный ролик о мальчике Руслане, который уже два месяца не видел маму, врача Республиканской инфекционной больницы, разместил в Telegram-канале республиканский штаб.

«Я говорю: мама, приезжай скорее, я скучаю. А она говорит, что не может, у нее много больных», — говорит Руслан.

«Дочь Наталья окончила Кыргызско-Российский Славянский университет, детский врач. Но потом ей почему-то захотелось пойти работать в инфекционку», — рассказала мама врача Ольга Прыткова.

По словам домочадцев, они не видели Наталью с 22 марта, когда та ушла на работу. «Общаемся по видеосвязи», — добавила мама.

Наталья Прыткова немного рассказала о своей работе. «В основном мы работаем по 6 часов, находясь в отделении с больными. После чего приходим в «чистую зону», заполняем истории болезни, отдыхаем», — заметила она.

Напомним, что с 23 марта Республиканская клиническая инфекционная больница полностью изолировалась и начала принимать только пациентов с диагнозом COVID-19 по Бишкеку и Чуйской области. Все сотрудники ведут работу в карантинно-казарменном режиме, не выходя за территорию больницы, вдали от семьи, родных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152597/
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