Услышьте пожилых! Правозащитники обратились к правительству и донорам

Представители сетей AgeNet и HelpAge «Пожилые люди в пандемии COVID-19» обратились к правительству, донорам и международным агентствам с требованием признать повышенный риск, с которым сталкиваются пожилые в период эпидемии коронавируса, прислушаться к их голосам и обеспечить равный доступ к услугам профилактики и поддержки.

Они просят кабмин и международные учреждения по оказанию чрезвычайной помощи защитить пенсионеров, оказать им содействие и гуманитарную помощь, вовлечь пожилых в процесс планирования и предоставления услуг в онлайн-режиме. Также помочь пожилым людям справиться со стрессом. По возможности снабдить изолированно проживающих одиноких стариков электронными средствами связи.

«Правительство должно предоставить услуги для самостоятельного проживания пожилых людей в сообществе, чтобы люди не попадали в дома престарелых, и обеспечить надлежащими условиями труда, транспортом и средствами защиты социальных работников, обслуживающих пожилых людей на дому», — подчеркивают в обращении заявители.

Напомним, что в Кыргызстане 10 процентов населения составляют пенсионеры.