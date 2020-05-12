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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Услышьте пожилых! Правозащитники обратились к правительству и донорам

Представители сетей AgeNet и HelpAge «Пожилые люди в пандемии COVID-19» обратились к правительству, донорам и международным агентствам с требованием признать повышенный риск, с которым сталкиваются пожилые в период эпидемии коронавируса, прислушаться к их голосам и обеспечить равный доступ к услугам профилактики и поддержки.

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Они просят кабмин и международные учреждения по оказанию чрезвычайной помощи защитить пенсионеров, оказать им содействие и гуманитарную помощь, вовлечь пожилых в процесс планирования и предоставления услуг в онлайн-режиме. Также помочь пожилым людям справиться со стрессом. По возможности снабдить изолированно проживающих одиноких стариков электронными средствами связи. 

«Правительство должно предоставить услуги для самостоятельного проживания пожилых людей в сообществе, чтобы люди не попадали в дома престарелых, и обеспечить надлежащими условиями труда, транспортом и средствами защиты социальных работников, обслуживающих пожилых людей на дому», — подчеркивают в обращении заявители.

Напомним, что в Кыргызстане 10 процентов населения составляют пенсионеры. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152587/
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