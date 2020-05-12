Приехавшую из Соль-Илецка женщину с двумя детьми лечат в инфекционной больнице

Приехавшая из Соль-Илецка женщина с двумя детьми лечится в Республиканской инфекционной больнице. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, у женщины болен 11-месячный ребенок, но в то же время ее старший сын не заражен.

«Женщина вместе с детьми сейчас в РКИБ. Неизвестно, сколько времени они находились вместе. Пациенты содержатся в специальном боксе», — сказал Нурболот Усенбаев.

Чиновник добавил, что на сегодня коронавирус подтвержден у 56 человек от общего числа прибывших из Соль-Илецка граждан. Все они проходят лечение в РКИБ.

«На сегодняшний день инфекционная больница работает в штатном режиме. Она может принять до 400 человек. На данный момент с COVID там содержатся 208 человек. Мы готовим еще 20-25 дополнительных коек», — отметил Нурболот Усенбаев.

Отметим, в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 37 случаев заражения коронавирусом. 709 выздоровели.