Минздрав рассказал о рекомендациях для проведения ОРТ

Общереспубликанское тестирование пройдет в два этапа в обычном формате. Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев рассказал на брифинге о рекомендациях ведомства по обеспечению безопасности здоровья выпускников.

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«Мы рекомендовали Минобразования обеспечить соответствующие санитарные условия: социальное дистанцирование, разбить на несколько этапов. При соблюдении всех требований и норм безопасности проводить ОРТ можно», — сказал он.

Напомним, ОРТ пройдет 21-25 июня. Регистрация на Общереспубликанское тестирование завершается 15 мая.