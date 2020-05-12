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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке коронавирусом заразился сотрудник гипермаркета

В Бишкеке коронавирусом заразился сотрудник гипермаркета. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Уточняется, что COVID зарегистрирован у сотрудника гипермаркета «Фрунзе», который расположен в торговом центре «Вефа».

«У пациента начали проявляться определенные симптомы. Его родственики работают в ЦГСЭН, он попросил обследовать его. Лабораторные анализы показали положительный результат на коронавирус. Он сейчас лечится. В то же время у других сотрудников гипермаркета были взяты анализы. Их результаты отрицательные», — сказал Нурболот Усенбаев.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152540/
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