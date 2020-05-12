В Кыргызстане от коронавируса вылечился за сутки 21 человек. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке из стационара выписались 12 человек, в Оше — два, Ошской области — три, Нарынской области — два, Джалал-Абадской — один.

«В настоящий момент в тяжелом состоянии находятся семь человек, из которых четверо в реанимации. Болезнь в средней форме тяжести протекает у 75 пациентов, в легкой — у 234 больных. Из стационаров выписано 709 пациентов», — сказал Нурболот Усенбаев.

В Кыргызстане COVID-19 зарегистрирован у 1 тысячи 37 человек.