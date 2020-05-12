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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире за сутки выросло почти на 75 тысяч человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 74 тысячи 653. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 177 тысяч 502 человека. Больше всего зараженных в США (1 миллион 347 тысяч 881), Испании (227 тысяч 436), Великобритании (224 тысячи 332), России (221 тысяча 344), Италии (219 тысяч 814), Франции (177 тысяч 547) и Германии (172 тысячи 576).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,4 миллиона, за сутки показатель вырос на 44 тысячи 590 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 286 тысяч 330 человек. За сутки число смертей выросло на 3 тысячи 611. В том числе в США скончались 80 тысяч 862 человека, Великобритании — 32 тысячи 141, в Италии — 30 тысяч 739, Испании — 26 тысяч 744, Франции — 26 тысяч 646.

В Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 37 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 5 тысяч 207, Узбекистане — 2 тысячи 486, Таджикистане — 661.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152531/
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