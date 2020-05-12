Число зараженных коронавирусом в мире за сутки выросло почти на 75 тысяч человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 74 тысячи 653. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 177 тысяч 502 человека. Больше всего зараженных в США (1 миллион 347 тысяч 881), Испании (227 тысяч 436), Великобритании (224 тысячи 332), России (221 тысяча 344), Италии (219 тысяч 814), Франции (177 тысяч 547) и Германии (172 тысячи 576).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,4 миллиона, за сутки показатель вырос на 44 тысячи 590 человек.
В Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 37 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 5 тысяч 207, Узбекистане — 2 тысячи 486, Таджикистане — 661.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.