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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане зарегистрирован еще 21 случай коронавируса

В Кыргызстане коронавирус зарегистрирован еще у 21 человека. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке COVID диагностирован у 10 человек, в Чуйской области — один, в Нарыне — семь, в Джалал-Абадской области — три.

«Из новых случаев три человека прилетели из-за границы — один из Дубая, двое – из России. В Чаткальском районе выявлено три случая коронавируса. В Нарынской области из семи зараженных шесть — сотрудники областного роддома. Это несоблюдение правил безопасности. В обсерваторе «Семетей» выявлен один случай коронавируса», — сказал Нурболот Усенбаев.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 37 случаев коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152528/
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