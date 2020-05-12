Двое военнослужащих Сухопутных войск заразились коронавирусом

В Бишкеке двое военнослужащих Сухопутных войск госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что у обоих пациентов обнаружен коронавирус.

«Один из военнослужащих является офицером, второй — старшим сержантом. Оба они дежурили на посту на подъезде к селу Киргшелк Иссык-Атинского района. Военнослужащие служат в войсковой части 73809 Сухопутных войск ВС КР. Их состояние удовлетворительное», — сообщили редакции.

Отметим, что COVID зарегистрирован сегодня у порядка 30 сотрудников силовых структур. В их числе милиционеры, а также работники прокуратуры.