В мэрии Бишкека озвучили, кто сможет беспрепятственно проходить санитарные посты

Мэр Бишкека Азиз Суракматов озвучил на брифинге, какие категории граждан могут беспрепятственно пересекать санитарно-карантинные посты на въезде в город.

По его словам, государственные и муниципальные служащие, врачи, сотрудники МВД, МЧС, спецслужб, СМИ, коммунальных и служб энергетики, а также торговцы сельхозпродукции.

«Они должны иметь при себе служебные удостоверения или справки с места работы. Остальным надо также иметь документ, удостоверяющий личность, справку с места жительства, справку с места работы, заверенную в управлении ГНС. Индивидуальный предприниматель должен иметь при себе патент», — сказал он.