В УВД Нарына коронавирусом заразились 14 сотрудников

14 сотрудников УВД Нарынской области заражены коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила 24.kg пресс-служба милиции региона.

По их данным, 14 сотрудников проходят лечение, их контактные лица помещены в обсервацию.

«У нас 180 сотрудников. УВД не закрывалось. Мы работаем. Накануне состав районных отделов прошел экспресс-тест, он у всех отрицательный», — заявили в пресс-службе.

Сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев подтвердил факт заражения сотрудников УВД Нарына, отметив, что на их место откомандировали сотрудников из Бишкека.