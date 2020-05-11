11:16
USD 78.90
EUR 85.48
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В УВД Нарына коронавирусом заразились 14 сотрудников

14 сотрудников УВД Нарынской области заражены коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила 24.kg пресс-служба милиции региона.

По их данным, 14 сотрудников проходят лечение, их контактные лица помещены в обсервацию.

«У нас 180 сотрудников. УВД не закрывалось. Мы работаем. Накануне состав районных отделов прошел экспресс-тест, он у всех отрицательный», — заявили в пресс-службе.

Сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев подтвердил факт заражения сотрудников УВД Нарына, отметив, что на их место откомандировали сотрудников из Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152436/
просмотров: 406
Версия для печати
Материалы по теме
Карантин в Бишкеке. Для передвижения по городу нужны маршрутные листы
Минздрав вновь заверил, что не заинтересован скрывать число больных COVID-19
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число зараженных коронавирусом превысило 4,1 миллиона человек
За последние сутки коронавирусом в Кыргызстане заразились еще три медработника
В Кыргызстане выздоровели от коронавируса 13 человек
В Кыргызстане зарегистрировали 14 новых случаев коронавируса
Чиновники не могут определиться, как пускать людей на работу в Бишкек
Семь пятниц на неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о правилах
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Запустят&nbsp;ли завтра в&nbsp;Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба Запустят ли завтра в Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба
Ограничения на&nbsp;въезд в&nbsp;Бишкек. Когда сытый голодного не&nbsp;разумеет Ограничения на въезд в Бишкек. Когда сытый голодного не разумеет
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 71&nbsp;новый случай коронавируса (обновлено) В Кыргызстане зарегистрировали 71 новый случай коронавируса (обновлено)
Бизнес
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
&laquo;Керемет Банк&raquo; поздравляет ветеранов и&nbsp;всех кыргызстанцев с&nbsp;9&nbsp;Мая! «Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!
&laquo;Халык Банк&raquo; поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! «Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!
11 мая, понедельник
11:03
В УВД Нарына коронавирусом заразились 14 сотрудников В УВД Нарына коронавирусом заразились 14 сотрудников
10:47
Карантин в Бишкеке. Для передвижения по городу нужны маршрутные листы
10:30
Минздрав вновь заверил, что не заинтересован скрывать число больных COVID-19
10:30
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
10:18
Число зараженных коронавирусом превысило 4,1 миллиона человек