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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав вновь заверил, что не заинтересован скрывать число больных COVID-19

Министерство здравоохранения Кыргызстана ежедневно дает достоверную информацию о новых выявленных случаях COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Он заверил, что ведомство не заинтересовано в сокрытии реального числа заразившихся.

«Не в наших интересах скрывать число больных. В борьбе с коронавирусом мы тратим столько сил, с зараженными работают наши сотрудники. Вся информация открыта и достоверна», — заявил Нурболот Усенбаев.

В Кыргызстане на 11 мая 2020 года подтвердили 1 тысячу 16 случаев заболевания коронавирусом. 688 заразившихся вылечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152432/
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