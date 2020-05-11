Минздрав вновь заверил, что не заинтересован скрывать число больных COVID-19

Министерство здравоохранения Кыргызстана ежедневно дает достоверную информацию о новых выявленных случаях COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Он заверил, что ведомство не заинтересовано в сокрытии реального числа заразившихся.

«Не в наших интересах скрывать число больных. В борьбе с коронавирусом мы тратим столько сил, с зараженными работают наши сотрудники. Вся информация открыта и достоверна», — заявил Нурболот Усенбаев.

В Кыргызстане на 11 мая 2020 года подтвердили 1 тысячу 16 случаев заболевания коронавирусом. 688 заразившихся вылечились.