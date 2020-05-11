Число зараженных коронавирусом превысило 4,1 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 78 тысяч 112. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 24 тысячи 737 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 329 тысяч 791), Испании (224 тысячи 350), Великобритании (220 тысяч 449), Италии (219 тысяч 70), России (209 тысяч 688), Франции (177 тысяч 94) и Германии (171 тысяча 879).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,4 миллиона, за сутки показатель вырос на 35 тысяч 670 человек.
В Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 16 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 5 тысяч 90, Узбекистане — 2 тысячи 418, Таджикистане — 612.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.