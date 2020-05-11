Число зараженных коронавирусом превысило 4,1 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 78 тысяч 112. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 24 тысячи 737 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 329 тысяч 791), Испании (224 тысячи 350), Великобритании (220 тысяч 449), Италии (219 тысяч 70), России (209 тысяч 688), Франции (177 тысяч 94) и Германии (171 тысяча 879).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,4 миллиона, за сутки показатель вырос на 35 тысяч 670 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 282 тысячи 719 человек. За сутки число смертей выросло на 7 тысяч 821. В том числе в США скончались 79 тысяч 528 человек, Великобритании — 31 тысяча 930, в Италии — 30 тысяч 560, Испании — 26 тысяч 621, Франции — 26 тысяч 383.

В Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 16 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 5 тысяч 90, Узбекистане — 2 тысячи 418, Таджикистане — 612.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.