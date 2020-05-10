Сооронбай Жээнбеков поздравил работников банков с профессиональным праздником

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил работников банковской сферы с профессиональным праздником. Текст поздравления распространил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что банковская сфера играет важную роль в социально-экономическом развитии страны.

«В нынешней трудной ситуации банковская система Кыргызстана показывает свою устойчивость, демонстрируя стабильную работу по бесперебойному финансированию экономики, проведению платежей и обеспечению населения денежной ликвидностью.

Сегодняшние условия еще раз показывают необходимость более активного внедрения современных технологий — цифровизации банковских услуг, развития мобильного банкинга, электронных платежей и дистанционного обслуживания населения», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что наряду с краткосрочными целями становится актуальной проведение более активной работы по долгосрочному экономическому развитию.

«Уверен, что работники банковской системы успешно справятся с новыми вызовами, требующими высокого профессионализма, гибкости и оперативности принимаемых решений», — заключил глава государства.