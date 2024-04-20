Кыргызстанский Finca Bank ограничит переводы из «Сбербанка» и «Тинькофф банка». С 5 мая банк приостановит прием переводов из мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», а с середины месяца ограничит его и для приложения «Тинькофф банка», следует из сообщений на сайте кредитной организации.

Ограничения для переводов из приложения «Сбербанк Онлайн» коснутся всех клиентов Finca Bank, в то время как в случае с «Тинькофф Мобайл» они останутся доступны для граждан Кыргызстана. Иностранцы переводить средства таким образом больше не смогут.

Конкретную дату, когда начинают действовать ограничения для «Тинькофф Мобайл», Finca Bank не назвал. Банк напомнил клиентам о наличии альтернативных способов перевода средств перед введением ограничений.

Напомним, 2 апреля стало известно, что платежная система Кыргызстана прекращает обслуживание карт «Мир». Обслуживание прекратилось в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК». Решение принято для минимизации риска вторичных санкций.