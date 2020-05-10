Юрист пытался проехать блокпост без пропуска. Он не является членом адвокатуры

Адвокат Акин Токталиев, который пытался проехать блокпост без пропуска, не является членом Адвокатуры КР. Об этом 24.kg сообщили в сообществе.

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Уточняется, что у юриста может быть самодельное удостоверение. «Акин Токталиев не вступал в Адвокатуру КР и, соответственно, не является ее членом. Из-за того, что он на блокпосту показал адвокатское удостоверение, у граждан может сложиться впечатление, что он на самом деле член Адвокатуры КР. Это неправда и порочит честь и имидж сообщества», — сказали редакции.

Напомним, юрист Акин Токталиев пытался проехать блокпост на границе Сокулукского района и Бишкека без пропуска, при этом заявил, что именно так процветает коррупция.