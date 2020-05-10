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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Юрист пытался проехать блокпост без пропуска. Он не является членом адвокатуры

Адвокат Акин Токталиев, который пытался проехать блокпост без пропуска, не является членом Адвокатуры КР. Об этом 24.kg сообщили в сообществе.

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Уточняется, что у юриста может быть самодельное удостоверение. «Акин Токталиев не вступал в Адвокатуру КР и, соответственно, не является ее членом. Из-за того, что он на блокпосту показал адвокатское удостоверение, у граждан может сложиться впечатление, что он на самом деле член Адвокатуры КР. Это неправда и порочит честь и имидж сообщества», — сказали редакции.

Напомним, юрист Акин Токталиев пытался проехать блокпост на границе Сокулукского района и Бишкека без пропуска, при этом заявил, что именно так процветает коррупция.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152345/
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