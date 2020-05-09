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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Адвокат просит ГКНБ дать заключение по состоянию здоровья Алмазбека Атамбаева

Защита бывшего президента Алмазбека Атамбаева просит ГКНБ дать официальное заключение по состоянию его здоровья. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, дважды Атамбаева не смогли доставить в суд по причине плохого самочувствия.

«В ГКНБ говорят, что моего подзащитного постоянно наблюдают медики. Мы просим, чтобы нам дали комментарии по поводу давления Алмазбека Атамбаева. Ранее ему поставили аппарат, который измеряет давление посуточно. Я просил, чтобы нам дали результаты этого исследования. Однако в этом мне отказали», — сказал Сергей Слесарев.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа — идут судебные процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152333/
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