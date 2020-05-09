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Общество

ГНС: Бизнесмены могут приостановить налоговый контракт

В соответствии с постановлением правительства от 8 мая налогоплательщики имеют право на пересчет суммы налога на основе патента. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Уточняется, что срок действия патента должен подпадать на период обстоятельств непреодолимой силы. Кроме того, предприниматели имеют право на приостановление действия налогового контракта на определенный период.

«При возобновлении деятельности на основе патента бизнесмен подает заявление в налоговый орган о продлении срока действия патента с указанием даты приостановления деятельности. Сотрудник налогового органа обязан указать в бланке патента отметку о продлении срока документа на оставшиеся неиспользованные дни и проставить штамп. Предприниматель может подать заявление в налоговую о приостановлении деятельности на основе контракта на определенный период. На основании заявления и по результатам обследования объекта ведомство принимает решение о возможности приостановления действия контракта», — сообщили в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152328/
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