В Оренбургскую область прибыли еще мигранты, желающие вернуться в Кыргызстан

В Оренбургской области России несколько десятков кыргызстанцев живут в поле. Об этом говорится в их видеообращении властям Кыргызстана.
По их словам, мигранты прибыли из других регионов России для пересечения российско-казахской границы.
Напомним, застрявшие кыргызстанцы на российско-казахской границе в марте прибыли в Бишкек специальными автобусами накануне, только в мае. Казахстан согласился пропустить их после долгих переговоров.
МИД Кыргызстана предупредил, что возвращение граждан КР из Соль-Илецка не должно стать импульсом для соотечественников в России выезжать в сторону российско-казахстанской границы.
Дипломаты напомнили, что на территории Казахстана все еще действует режим чрезвычайного положения, в рамках которого ограничен въезд иностранных граждан.