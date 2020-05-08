В Оренбургскую область прибыли еще мигранты, желающие вернуться в Кыргызстан

В Оренбургской области России несколько десятков кыргызстанцев живут в поле. Об этом говорится в их видеообращении властям Кыргызстана.

По их словам, мигранты прибыли из других регионов России для пересечения российско-казахской границы.

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«Но нас остановили на въезде в Оренбург и не пропустили. Теперь мы не можем вернуться ни назад, ни ехать дальше. Тут пустое поле, нет ни воды, ни еды. Заберите нас», — просят кыргызстанцы.

Напомним, застрявшие кыргызстанцы на российско-казахской границе в марте прибыли в Бишкек специальными автобусами накануне, только в мае. Казахстан согласился пропустить их после долгих переговоров.

МИД Кыргызстана предупредил, что возвращение граждан КР из Соль-Илецка не должно стать импульсом для соотечественников в России выезжать в сторону российско-казахстанской границы.

Дипломаты напомнили, что на территории Казахстана все еще действует режим чрезвычайного положения, в рамках которого ограничен въезд иностранных граждан.