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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Прибывших из Соль-Илецка кыргызстанцев разместили в обсервации

Граждан Кыргызстана, прибывших из Соль-Илецка (Оренбургская область Российской Федерации), разместили в обсервации на бывшей американской авиабазе. Об этом 24.kg сообщила супруга водителя Александра Бурховецкого Мария.

По ее словам, приехало около 500 человек. Людей разместили по двое в комнате. На условия жалоб нет. Анализы у всех взяли. «Они пробудут в обсервации три дня. Если коронавирус ни у кого не будет обнаружен, должны отпустить домой на 14-дневный карантин», — отметила Мария Бурховецкая.

Ранее посольство России в Кыргызстане сообщило, что 70 кыргызстанцев остались в Соль-Илецке. Не захотели бросать машины.

Республиканский штаб по коронавирусу сообщил, что сегодня из Соль-Илецка возвращен 541 кыргызстанец.

Отмечается, что власти Казахстана предоставили транзитный коридор для специального пассажирского транспорта, следующего единой колонной в сопровождении дорожной полиции. «Это позволило в безопасных условиях для здоровья вывезти в Кыргызстан большую численность граждан от изначально заявленной, в том числе женщин и детей», — говорится в сообщении.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152081/
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