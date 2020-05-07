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Общество

Это важно: определена дата Общереспубликанского тестирования в Кыргызстане

Общереспубликанское тестирование для выпускников, претендующих на аттестат особого образца, планируется провести 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в столице на получение такого аттестата претендуют 164 выпускника. Еще 313 учеников, оканчивающих 9-й класс, — на получение свидетельства особого образца.

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В мэрии добавили, что всего в этом учебном году в Бишкеке оканчивают школу 6 тысяч 592 выпускника, 13 тысяч 310 подростков — 9-й класс.

«Сейчас в Министерстве образования и науки решаются вопросы о проведении итоговой государственной аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования и выдаче документов об образовании», — отметили в муниципалитете и добавили, что Общереспубликанское тестирование (ОРТ) для всех выпускников будет проходить с 20 по 25 июня в обычном режиме, но со строгим соблюдением санитарных правил.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152150/
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