Большинство читателей 24.kg считает действия властей в режиме ЧП неоправданными

Режим чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе Нарынской области был продлен до 10 мая. Уже на следующей неделе многие ограничения должны быть сняты. Если ЧП не продлят. Очевидно, что на всей территории страны будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Большинство кыргызстанцев, ранее выступавшие за усиление ограничительных мер, сегодня отмечают, что предпринятые государством ужесточения не оправдались.

24.kg поинтересовалось у читателей, считают ли они действия властей оправданными.

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Отметим, что на этот же вопрос больше месяца назад, когда только ввели карантин, 70 процентов читателей 24.kg ответили «да». Оправданными меры коменданта и республиканского штаба считали 2 тысячи 545 человек. И лишь 29 процентов (1 тысяча 59 человек) их не одобряли.

На этот раз наоборот, большинство ответили «нет». 62 процента проголосовавших — 1 тысяча 836 человек — считают действия властей неоправданными.

37 процентов читателей, или 1 тысяча 85 человек, проголосовали за вариант «да». Они считают оправданными меры, предпринимаемые штабом, правительством и комендатурой.