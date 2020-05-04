В Оше 53 предприятия закрыли за несоблюдение санитарно-карантинных норм

В южной столице 53 предприятия закрыли за несоблюдение санитарно-карантинных норм. Об этом сообщила комендатура региона.

По ее данным, прошел рейд по объектам, которые возобновили деятельность с 1 мая, на территории Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов.

«Проверили 141 предприятие, из них 75 получили разрешения на работу. В 53 объектах не было средств защиты, не соблюдены санитарные нормы и работники не прошли медицинский осмотр, поэтому их работа приостановлена», — отмечает комендатура.

Десять предприятий получили предупреждения, закрыто три точки по продаже мяса.

Напомним, что правительство разработало поэтапный порядок возобновления экономической деятельности. Некоторые предприятия, ранее приостановившие работу на время действия режима ЧС, открылись с 1 мая.