Елена Баялинова объяснила, почему покинула пост советника главы Минздрава

Советник министра здравоохранения по связам с общественностью Елена Баялинова покинула свой пост. Об этом она сообщила 24.kg.

По словам Баялиновой, она сложила полномочия по собственному желанию еще 23 апреля. Однако продолжала помогать журналистам, делилась информацией и контактами чиновников ведомства.



«Я оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны, считаю, что надо открыто говорить о проблемах в системе, но с другой — получала замечания за это. Я не могу принимать чью-то сторону, стараюсь быть объективной. Для меня важнее всего, чтобы информация была максимально открытой», — отметила она.

Елена Баялинова сказала, что в качестве советника она отработала около трех недель на общественных началах.