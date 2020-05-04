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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Таксистам и парикмахерам пригрозили штрафами за нарушение санитарных правил

«Многие граждане поняли по-своему поэтапное возобновление экономической деятельности, что можно передвигаться по городу в своих целях», — сказал на брифинге комендант Бишкека Алмаз Орозалиев.

«Таксисты-частники стали прикрываться маркой таксомоторных служб, которым разрешили работать. Но при этом не соблюдают санитарно-эпидемиологических норм. Водители такси не носят маски, нет разрешений, патентов, что может привести к риску распространения коронавирусной инфекции», — сказал он.

Комендант добавил, что в парикмахерских и салонах красоты также работают без масок, и напомнил, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена ответственность.

Отметим, ранее житель Бишкека, который занимается частным извозом пассажиров, рассказал 24.kg, что ему отказали в получении пропуска, несмотря на все имеющиеся документы — договор, разрешение, патент, справки. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151833/
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