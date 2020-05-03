Над Арктикой закрылась гигантская озоновая дыра. Карантин тут ни при чем

В апреле над Арктикой закрылась особенно крупная озоновая дыра. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Ученые не связывают это событие с последствиями пандемии COVID-19. Официальный представитель ВМО Клэр Нуллис на брифинге в Женеве пояснила, что весной текущего года истощение озонового слоя достигло рекордных уровней из-за сочетания двух факторов.

Фото Deutsche Welle . Озоновая дыра над Арктикой в 2011 году на фото со спутника NASA

«Первый — сохранение в атмосфере веществ, истощающих озоновый слой, а второй — метеорологические условия. В этом году в стратосфере у нас была очень холодная зима. Сейчас ситуация вернулась в нормальное русло и дыра закрылась», — заявила она.

На вопрос, было ли связано закрытие озоновой дыры с уменьшением уровня загрязнения атмосферы во время пандемии коронавируса, Клэр Нуллис ответила, что оно «не имело никакого отношения к COVID».

По данным ВМО, весной 2020-го озоновая дыра над Арктикой достигла «беспрецедентных размеров», обойдя по своим габаритам предыдущего «рекордсмена» — озоновую дыру, образовавшуюся над Арктикой в 2011 году.