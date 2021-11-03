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Власть

СОР-26. $19,7 миллиарда выделят на сохранение лесов по всему миру

В шотландском городе Глазго третий день продолжается 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Мировые лидеры, участвующие в саммите, заявили, что пора переходить от деклараций к немедленным действиям. Страны взяли на себя беспрецедентные обязательства по защите лесов, сокращению выбросов метана и ускорению экологических технологий.

Главы 114 государств заявили, что необходимо к 2030 году остановить и обратить вспять процесс исчезновения лесов и деградации земель. Обязательство подкреплено $12 миллиардами государственного и $7,2 миллиарда частного финансирования.

Принята Декларация лидеров Глазго о лесах и землепользовании.

Ее участники поддерживают 85 процентов мировых лесов, площадь которых составляет более 13 миллионов квадратных миль, которые ежегодно поглощают около одной трети углекислого газа, выделяемого при сжигании ископаемого топлива.

Это объявление подкреплено обязательством руководителей более 30 финансовых организаций с глобальными активами на сумму более $8,7 триллиона, включая Aviva, Schroders и Axa. Они обещают отказаться от инвестиций в деятельность, связанную с вырубкой лесов.

Подписано Глобальное обещание по метану. Более 35 мировых лидеров поддержали и подписали новую программу прорыва в Глазго, в рамках которой страны и предприятия будут работать сообща для ускорения разработки и внедрения чистых технологий и снижения затрат в этом десятилетии.

Подписавшиеся стороны включают США, Индию, ЕС, развивающиеся государства и некоторые из тех, кто наиболее уязвим к изменению климата. Это более 50 процентов мировой экономики и всех регионов.

Для эффективного достижения целей СОР-26 основную финансовую нагрузку на себя приняли страны Евросоюза, Канада и Великобритания. Франция совместно с ЕС также представила в Глазго решительные меры по ряду приоритетных задач, направленных на то, чтобы закончить разработку правил применения Парижского договора 2015-го и обеспечить реализацию соглашения необходимым бюджетом и четким календарем.

Лидеры более 100 государств мира подвели итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015 году. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым государствам, совершающим переход на зеленые источники энергии.

В работе саммита принял участие президент Садыр Жапаров. Он единственный из глав государств Центральной Азии, прибывший в Глазго.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212527/
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