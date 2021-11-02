22:47
USD 84.79
EUR 98.12
RUB 1.19
Общество

СОР-26. В Кыргызстане 80 процентов населения используют чистые источники энергии

Эксперты регионального экологического центра Центральной Азии провели исследование по влиянию на изменение климата источников энергии, используемой для приготовления пищи, в странах Центральной Азии. Его результаты были презентованы на полях 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Читайте по теме
СОР-26. Генеральный секретарь ООН о могилах, которые роют себе лидеры стран

Отметим, впервые все пять стран региона создали в рамках СОР-26 совместный павильон. Как подчеркнули организаторы, его появление свидетельствует о том, что государства региона готовы совместно действовать, чтобы к 2030 году сократить и значительно выбросы парниковых газов.

Эксперты отмечают: страны региона разные по уровню своего развития и темпам экономического роста, но они должны объединиться для привлечения зеленых инвестиций.

В свою очередь в исследовании ВБ говорится, что на парниковый эффект влияют и рацион питания жителей Центральной Азии, и источники энергии, используемой для приготовления пищи.

К примеру, в Кыргызстане 80 процентов населения используют чистые источники.

При этом экологической и доступной энергией пользуется треть населения. Половина городских жителей предпочитает газ, а в селах — преимущественно дрова, уголь и кизяк.

Реже дрова используются в Узбекистане. Там население газифицировано, как и в Туркменистане. В Таджикистане ощущается высокая зависимость от гидроэнергетики, вероятны отключения электроэнергии зимой. В селах пользуются твердыми видами топлива. В Казахстане расширяется газификация.

Климатическая конференция была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015-м. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым государствам, совершающим переход на зеленые источники энергии.

В работе саммита принимает участие президент Садыр Жапаров. Он единственный из глав государств Центральной Азии, прибывший в Глазго.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212475/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Выступление Садыра Жапарова на климатическом саммите. О чем говорил президент
СОР-26. Кыргызстан и Кувейт договорились расширять сотрудничество
СОР-26. С кем встречался Садыр Жапаров на глобальном климатическом форуме
СОР-26. Генеральный секретарь ООН о могилах, которые роют себе лидеры стран
В Кыргызстане более 1 миллиона детей подвержены рискам климатических бедствий
МЧС планирует запустить международный проект контроля прорывоопасных озер
Две трети юных кыргызстанцев считают изменение климата глобальной проблемой
Кыргызстану выделили $2,6 миллиона для адаптации к изменению климата
Над Арктикой закрылась гигантская озоновая дыра. Карантин тут ни при чем
Антарктида и Гренландия теряют лед быстрее в шесть раз, чем 30 лет назад
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Выводят деньги из&nbsp;бюджета. Опубликовано расследование о&nbsp;фирме Даниила Урицкого Выводят деньги из бюджета. Опубликовано расследование о фирме Даниила Урицкого
От&nbsp;редактора &laquo;Кыргызфильма&raquo; требуют извинений за&nbsp;националистические выпады От редактора «Кыргызфильма» требуют извинений за националистические выпады
Отравление в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Причиной стала рыба Отравление в «Империи пиццы». Причиной стала рыба
Бизнес
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
Акция! Скидки на&nbsp;услуги онлайн-ККМ MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Акция! Скидки на услуги онлайн-ККМ MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
2 ноября, вторник
22:47
Пилоты сняли на видео взлет из Шереметьево в плотный туман Пилоты сняли на видео взлет из Шереметьево в плотный ту...
22:23
В Сочи оштрафовали водителя дивана. За непристегнутый ремень
22:04
Минсельхоз хочет упростить получение прав на вождение трактора
21:46
Рост спроса на спирт поднял мировые цены на сахар
21:36
СОР-26. В Кыргызстане 80 процентов населения используют чистые источники энергии