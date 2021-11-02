СОР-26. В Кыргызстане 80 процентов населения используют чистые источники энергии

Эксперты регионального экологического центра Центральной Азии провели исследование по влиянию на изменение климата источников энергии, используемой для приготовления пищи, в странах Центральной Азии. Его результаты были презентованы на полях 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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Отметим, впервые все пять стран региона создали в рамках СОР-26 совместный павильон. Как подчеркнули организаторы, его появление свидетельствует о том, что государства региона готовы совместно действовать, чтобы к 2030 году сократить и значительно выбросы парниковых газов.

Эксперты отмечают: страны региона разные по уровню своего развития и темпам экономического роста, но они должны объединиться для привлечения зеленых инвестиций.

В свою очередь в исследовании ВБ говорится, что на парниковый эффект влияют и рацион питания жителей Центральной Азии, и источники энергии, используемой для приготовления пищи.

К примеру, в Кыргызстане 80 процентов населения используют чистые источники.

При этом экологической и доступной энергией пользуется треть населения. Половина городских жителей предпочитает газ, а в селах — преимущественно дрова, уголь и кизяк.

Реже дрова используются в Узбекистане. Там население газифицировано, как и в Туркменистане. В Таджикистане ощущается высокая зависимость от гидроэнергетики, вероятны отключения электроэнергии зимой. В селах пользуются твердыми видами топлива. В Казахстане расширяется газификация.

Климатическая конференция была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015-м. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым государствам, совершающим переход на зеленые источники энергии.

В работе саммита принимает участие президент Садыр Жапаров. Он единственный из глав государств Центральной Азии, прибывший в Глазго.