СОР-26. Великобритания выделит 576 миллионов фунтов стерлингов. На что?

В шотландском городе Глазго продолжается 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Участники саммита, в частности министры финансов развитых стран обсудили скорейшую мобилизацию средств для быстрых и крупномасштабных действий по борьбе с изменением климата.

$8,5 миллиарда получит Южная Африка для скорейшего перехода на чистую энергию.

На саммите заявили, что прошли процедуру согласования $130 триллионов частных финансов через Финансовый альянс Глазго.

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Президент COP-26 Алок Шарма сказал, что сегодня на борьбу с изменением климата выделяют больше государственного и частного финансирования, чем когда-либо. Но чтобы выполнить обязательства, взятые в Парижском соглашении, и сохранить 1,5 градуса по Цельсию, нужны деньги развитых стран, чтобы обеспечить государственные финансы и высвободить триллионы, необходимые для частных инвестиций, чтобы защититься от разрушительных последствий изменения климата.

«Вот почему мы сделали финансы таким ключевым направлением на COP-26, почему эти новые обязательства со стороны стран и частного финансового сектора так приветствуются и почему мы продолжаем настаивать на том, чтобы страны делали больше для выполнения своих финансовых обязательств. Я рад, что в настоящее время ведется работа по мобилизации финансов в развивающиеся страны, чтобы помочь в их энергетическом переходе. Страны говорят нам, что им нужно, и теперь мировым финансам нужно отреагировать», — подчеркнул он.

Страны взяли новые обязательства по увеличению финансирования поддержки развивающихся экономик в борьбе с последствиями изменения климата.

Это включало крупнейшее на сегодня обязательство США по финансированию адаптации, направленное на уменьшение воздействия климата на тех, кто наиболее уязвим. Кроме того, Канада обязалась выделить 40 процентов своего климатического финансирования на адаптацию.

Чтобы преодолеть трудности, с которыми многие страны сталкиваются из-за бюрократии в обеспечении инвестиций в климат, объявлено о новом финансировании Соединенного Королевства в размере 100 миллионов фунтов стерлингов в поддержку подхода целевой группы по доступу к климатическому финансированию. Ее сопредседателями являются Великобритания и Фиджи.

Великобритания также выделила 576 миллионов фунтов стерлингов для пакета инициатив по мобилизации финансовых ресурсов для развивающихся стран. В том числе 66 миллионов фунтов стерлингов на расширение британской программы MOBILIST.

35 стран согласились принять обязательные меры, чтобы обеспечить инвесторам доступ к надежной информации о климатических рисках для направления своих инвестиций в более зеленые зоны. А чтобы обеспечить общие стандарты, 36 стран приветствовали объявление о создании нового международного органа — Международного совета по стандартам в области устойчивого развития (ISSB).

Климатическая конференция была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 государств мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015 году. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.