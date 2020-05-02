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Общество

Пресс-секретаря премьер-министра накажут за резкий ответ Каныбеку Иманалиеву

В отношении пресс-секретаря премьер-министра Адилета Султаналиева примут дисциплинарные меры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил он сам.

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Аппарат правительства считает, что комментарий пресс-секретаря премьер-министра Адилета Султаналиева относительно высказываний депутата Жогорку Кенеша Каныбека Иманалиева содержит неприемлемую форму выражения и не в полной мере отражает позицию кабмина.

«В части абсолютной несостоятельности обвинений в плагиате документов правительства ни у кого сомнений быть не должно. В то же время опровержение подобных выдумок не требовало такой эмоциональной окраски со стороны Адилета Султаналиева как государственного служащего и представителя кабмина», — сказали в правительстве.

Напомним, что на заседании Жогорку Кенеша нардеп упрекнул кабмин за невнимательность при подготовке постановлений.

На следующий день пресс-секретать премьер-министра Адилет Султаналиев призвал депутата Каныбека Иманалиева больше внимания уделять тому, как живет страна и что она производит.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151743/
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