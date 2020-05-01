В Кыргызстане запущена онлайн-платформа по потребностям здравоохранения

Инициативная волонтерская группа отечественных разработчиков из IT и бизнес-сообществ, а также некоммерческого сектора на безвозмездной основе создала для медицинских работников нашей страны единую открытую онлайн-платформу «Тирек» («Опора»). Об этом сообщили авторы разработки.

Отмечается, что на ней представлены ранее закрытые данные, отражающие как текущую медицинскую готовность организаций здравоохранения, так и их потребности (спецодежда, медикаменты и оборудование), необходимые в борьбе с эпидемией коронавируса (COVID-19).

«Задачей платформы «Тирек» на сегодня является обеспечение доступа к информации о гумпомощи от донорского сообщества, бизнеса, гражданского общества и их распределения (по предоставленным добровольно или уже открытым данным). Онлайн-платформа «Тирек» запускается в пилотном режиме и содержит данные о более 2 тысячах медицинских учреждениях Кыргызстана. На сегодня открыты данные восьми учреждений здравоохранения Бишкека. Все сведения вводятся обученными сотрудниками этих учреждений», — говорится в сообщении.

Организаторы платформы «Тирек» надеются на поддержку Министерства здравоохранения и на то, что совместными усилиями получится наполнить платформу стандартными и верифицированными данными, сочетающимися с базами данных департамента лекарственного и медицинского обеспечения.