Плановый прием пациентов больницы начнут после снятия режима ЧП. Об этом на брифинге сообщил завотделом Министерства здравоохранения Кубанычбек Калмаматов.

Он напомнил, что сейчас организации здравоохранения принимают только экстренных больных.

«Плановый прием приостановлен из-за эпидемиологической ситуации. После снятия режима чрезвычайного положения больницы возобновят прежнюю работу», — сказал он.

Напомним, что режим чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Сузакском, Ноокатском, Кара-Суйском районах введен 25 марта. 15 апреля парламент утвердил указ президента Сооронбая Жээнбекова о его продлении и введении режима ЧП в Нарыне и Ат-Башинском районе до 30 апреля. Сегодня парламент одобрил вопрос о продлении режима, ранее указ подписал президент КР Сооронбай Жээнбеков.