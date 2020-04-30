В Минздраве нет общественного совета. Что хотят скрыть чиновники?

Почти полгода в Минздраве нет общественного совета, получается, ведомство не заинтересовано в прозрачности своей работы. Об этом 24.kg сообщила экс-руководитель организации Нурхан Жумабаева.

По ее словам, срок полномочий совета истек в декабре 2019 года.

«Проблема с выбором нового совета возникла с комиссией по отбору. Только 10 марта отобрали членов комиссии. Мы предлагали продолжить работу до избрания нового состава общественного совета в качестве исполняющих обязанности. Это разрешено законодательством. Обратились с письмом в Минздрав и правительство. Но бывший глава ведомства Космосбек Чолпонбаев ответил отказом», — рассказала она.

Нурхан Жумабаева отметила, что когда ситуация с коронавирусной инфекцией в республике осложнилась, члены ОС снова предложили свою помощь Минздраву, но вновь не получили поддержку.

«Очень много вопросов, надо в ЦСМ поехать, онкологию, другие организации. Мы как связующее звено между правительством, Минздравом и народом. Но у нас нет ни пропусков, ни доступа в Минздрав», — добавила она.