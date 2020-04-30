В Кыргызстане участились ссоры и драки в семьях. Куда звонить за помощью

Представитель Ассоциации кризисных центров Азамат Аттокуров, который сейчас вместе со своей командой активно помогает нуждающимся, рассказал 24.kg, что в 80 процентах случаев в семьях мужья пускают в ход кулаки в состоянии алкогольного опьянения.

По его словам, в период режима ЧП домашние инциденты участились. Вспыхивающие в семьях скандалы, как правило, заканчиваются дракой.

«По статистике, количество фактов домашнего насилия выросло на 65 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Поводы самые различные, чаще всего пустяковые: почему с таким лицом сидишь, опять борщ пересолила... От оскорблений и обвинений мужчина переходит к рукоприкладству», — отметил Азамат Аттокуров.

Он добавил, что по количеству обращений в ассоциацию за помощью лидируют Бишкек и пригородные села.

Напомним, что по фактам семейного насилия возбуждено 105 уголовных дел и 2 тысячи 682 инцидента попали под классификацию Кодекса о проступках. Досудебное производство проводится по статьям «Причинение менее тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

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