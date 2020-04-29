ОРТ пройдет в реальном режиме после окончания карантина

Общереспубликанское тестирование состоится в реальном режиме после завершения карантина. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, все переводные экзамены будут проходить в дистанционном режиме. Но по ОРТ вопрос прорабатывается, потому что его нельзя проводить дистанционно.

«На сегодня 80 процентов выпускников зарегистрировались на ОРТ. Сегодня есть мнение, что общереспубликанское тестирование надо провести в реальном режиме. Министерство образования сейчас составляет график сдачи ОРТ. Он будет представлен дополнительно с учетом необходимости сбора документов. Тестирование пройдет в два этапа. О сроках сообщим позже. Сроки приема абитуриентов установят после проведения ОРТ», — подчеркнула Аида Исмаилова.